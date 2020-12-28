В Пензе возбудили уголовное дело из-за отравления ребенка угарным газом

В Пензе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти малолетнего мальчика по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в СУ СКР.

По данным следствия, 27 декабря родственники семьи обнаружили тело трехлетнего ребенка в доме по улице Фурманова. Родители мальчика также находились в квартире в бессознательном состоянии, их госпитализировали в больницу. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть ребенка наступила от отравления окисью углерода (угарный газ).

«В рамках расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования, имеющегося в квартире, и условия его эксплуатации», — уточнили в управлении.

Мария Шахрай