Установка и оснащение модульного здания больницы в Шолоховском районе обошлись в 68 млн рублей

На приобретение, установку и оснащение модульного здания новой участковой больницы в станице Базковской Шолоховского района было потрачено 68 млн руб. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области. На возведение и обустройства больницы из регионального бюджета было направлено 64 млн руб., а 4 млн руб. — из местного.

Участковая больница будет обслуживать жителей Базковского, Калининского, Меркуловского и Кружилинского сельских поселений.

Мощность больницы составляет 60 посещений в смену. Учреждение будет обслуживать жителей Базковского, Калининского, Меркуловского и Кружилинского сельских поселений. Больница имеет дневной стационар на 20 коек и отделение сестринского ухода на 20 коек. На благоустройство территории вокруг участковой больницы из местного бюджета было выделено 5,6 млн руб.

Наталья Шинкарева