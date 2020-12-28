В Воронежской области утверждены новые результаты кадастровой оценки земель населенных пунктов

В Воронежской области утверждены результаты определения кадастровой стоимости участков категорий земель населенных пунктов, земель лесного и водного фондов, сообщила мэрия облцентра со ссылкой на приказ регионального департамента имущественных и земельных отношений.

По данным «Центра государственной кадастровой оценки Воронежской области», в 2020 году были оценены 895,97 тыс. участков категории земель населенных пунктов, 12,34 тыс. - из числа земель лесного фонда, а также 59 участков категории водного фонда. Для расчета земельного налога новая стоимость по этим объектам начнет применяться с 1 января 2021 года.

В центре напомнили, что в соответствии с изменениями в ФЗ «О государственной кадастровой оценке», в 2022 году во всех субъектах РФ будет проводиться новый тур оценки земель всех категорий, в 2023 году – объектов капитального строительства, помещений и машиномест.

О том, как в Воронежской области поспешили переоценить землю, читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова