В Перми достроят еще шесть проблемных домов

Федеральный фонд защиты прав дольщиков решил достроить шесть проблемных объектов в Прикамье. Дольщики еще двух долгостроев получат выплаты, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем официальном аккаунте в Instagram. «Федеральным фондом защиты дольщиков принято решение о восстановлении прав еще 835 пострадавших участников стройки. 669 человек смогут заехать в свои квартиры, еще 166 получат выплаты»,— рассказал глава региона.

В Перми будут достроены шесть домов: по ул. Углеуральской, 25; ул. Переселенческой, 98 и 100 (ЖК «Весна»); ул. Карпинского, 112а (ЖСК «Триумф. Квартал II»); ул. Кедровой, 18 и 20. Дольщикам двух домов ЖК «Компаунд Живаго» (ул. Уинская, 54) предоставят выплаты.

В сумме на сегодня фонд уже принял решения о восстановлении прав 2169 дольщиков региона.

Напомним, всего в Пермском крае 58 проблемных домов. Часть из них достраивается компаниями без использования федеральной поддержки. Например, девелопер «Сириус» строит ЖК «Пушкарский» за счет заемных средств, в рамках дополнительных региональных мер поддержки. Под контролем минстроя компания «ВекторСтройСервис» самостоятельно завершает проблемный дом на ул. Адмирала Макарова, 23.

С начала года в крае в эксплуатацию ввели три проблемных дома: на ул. Крайпрудской, 44 (июнь); ул. Куйбышева, 109а (май); ул. Челюскинцев, 23 — II очередь (февраль). Кроме того, в 2020 году были приняты решения о завершении десяти домов: по ул. Толмачева, 15; ул. Екатерининской, 175 (три дома); ул. Кировоградской, 68а; ул. КИМ, 14; ул. Ушакова, 34; ул. Юнг Прикамья, 14; ул. Карпинского, 114 (поз. 5.3) и пр. Декабристов, 97. Компенсации постановили выдать дольщикам 14 долгостроев: «Первый Пермский микрорайон» (12 домов), ул. Цимлянская, 28, 30.