Имущество тепличного комбината «Белореченский» будет продано не дешевле 448 млн рублей

В ходе банкротства ООО «Тепличный комбинат (ТК) «Белореченский» конкурсный кредитор ООО «Грос Ритейл» утвердил порядок продажи имущества должника и начальную цену, которая составила 612 млн руб., сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В ходе торгов цена имущества может быть уменьшена, но не должна опуститься ниже 448 млн руб., говорится в документе.

С торгов будут проданы семь земельных участков, теплицы общей площадью 13 га, теплотрассы, скважины, мини-ТЭЦ, а также оборудование для выращивания овощей. ТК «Белореченский», крупный производитель овощей в закрытом грунте, был признан несостоятельным в июне текущего года. Банкротство тепличного комбината в 2019 году инициировал «Сбербанк», задолженность перед которым составила 528 млн руб.

Анна Перова, Краснодар