Судимы будете Самые громкие и интересные расследования и судебные процессы 2020 года в Нижегородской области

В 2020 году в Нижнем Новгороде задерживали и арестовывали многих чиновников и руководителей, кто-то из них уже побывал в суде и выслушал приговор. Из всех правоохранительных органов особенно была заметна активность нижегородского управления ФСБ, которое провело целый ряд громких операций. “Ъ-Приволжье” решил напомнить о наиболее резонансных уголовных делах года.

Дошло до суда дело о вмешательстве в личную жизнь нижегородского госчиновника На два года условно в этом году был осужден директор охранных фирм Максим Ларин, организовавший съемку фильма о полетах бывшего заместителя губернатора Нижегородской области Романа Антонова. Читать далее

Присяжные оправдали обвиняемого в создании интернет-площадки Наркополицейского Вадима Белова оправдали присяжные, но их вердикт был отменен и бывшего оперативника снова арестовали для повторного судебного процесса Читать далее