Судимы будете

В 2020 году в Нижнем Новгороде задерживали и арестовывали многих чиновников и руководителей, кто-то из них уже побывал в суде и выслушал приговор. Из всех правоохранительных органов особенно была заметна активность нижегородского управления ФСБ, которое провело целый ряд громких операций. “Ъ-Приволжье” решил напомнить о наиболее резонансных уголовных делах года.
Дошло до суда дело о вмешательстве в личную жизнь нижегородского госчиновника
На два года условно в этом году был осужден директор охранных фирм Максим Ларин, организовавший съемку фильма о полетах бывшего заместителя губернатора Нижегородской области Романа Антонова.
Присяжные оправдали обвиняемого в создании интернет-площадки
Наркополицейского Вадима Белова оправдали присяжные, но их вердикт был отменен и бывшего оперативника снова арестовали для повторного судебного процесса
Чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями
Бывшего главу администрации Борского района Александра Мочкаева судят за участие в коммерческой деятельности
Главный экономист банка стал подозреваемым в хищении сотен миллионов рублей
В Нижнем Новгороде арестовали бывшего казначея банка «Ассоциация» Владимира Макаревича, подозреваемого в хищении почти 500 млн рублей и способствовавшего банкротству банка
Бывшие топ-менеджеры ХК «Торпедо» стали фигурантами уголовного дела о растратах и присвоениях
Менеджмент ХК «Торпедо» обвинили в растрате и хищении 17 млн рублей
Начальник нижегородского УГИБДД Павел Ржевский покончил с собой перед увольнением
После возбуждения уголовных дел на подчиненных застрелился начальник нижегородского УГИБДД Павел Ржевский, в СК не нашли признаков доведения его до самоубийства
Андрея Климентьева приговорили к реальному сроку заключения за попытку мошенничества
Сидевший при многих губернаторах коммерсант Андрей Климентьев в очередной раз сел за мошенничество в отношении своего бывшего директора
Эладу Нагорную подозревают в уклонении от уплаты налогов на 200 млн рублей
Уехавшая за границу Элада Нагорная заплатила свыше 200 млн рублей, чтобы в Нижнем прекратили уголовное дело по ее налогам
Елизавета Солонченко не признает вину в получении 79 млн рублей взяток
Бывший глава города Елизавета Солонченко уехала в Англию от обвинения в получении 79 млн рублей взяток
Андрея Солдаткина осудили за неправомерный доступ к информации МВД
Обвинение полковника Андрея Солдаткина в торговле оперативной информацией МВД во многом не подтвердилось
Экс-начальника нижегородского УФНС Владимира Шелепова судят в Ростове-на-Дону
Экс-руководителя УФНС по Нижегородской области Владимира Шелепова начали судить в Ростове, обвиняя в миллионных взятках
Экс-директора Нижегородского водоканала будут судить за сделку 2016 года
Бывшего директора «Нижегородского водоканала» Александра Попова задержали в Черногории и отравили под суд за старую закупку
Арестован гендиректор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай
Гендиректора «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» Вячеслая Югая арестовали, подозревая в откатах от подрядчиков
Вора в законе судят за захват компании для обналичивания общака
Вора в законе «Цезаря» судят за криминальный статус и похищение людей
Михаила Иосилевича обвинили в сотрудничестве с нежелательной организацией
Предпринимателя Михаила Иосилевича обыскали, обвинив в сотрудничестве с нежелательной организацией «Открытая Россия»
Виктор Пильганов не признал вины в смертельном ДТП со школьниками
Приговор генеральскому сыну Виктору Пильганову за смертельное ДТП вынесут
Следствие разбирается, как нижегородскому стрелку выдали разрешение на оружие
Резонансный расстрел нескольких человек в Кстовском районе нездоровым юношей повлек множество вопросов к разрешительной системе оружия.
Силовики рассчитывают, что Олега Кондрашова принудительно депортируют на родину из США
Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов опроверг слухи о своем задержании в США
За хищения арестованы трое топ-менеджеров «ТНС энерго»
Акционера «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова и топ-менеджмент энергосбытовой компании обвинили в выводе 5,5 млрд рублей
Суд признал фейком текст журналиста в телеграм-канале
Нижегородского журналиста Александра Пичугина осудили за неудачный сарказм о коронавирусе и РПЦ
Обвинение запросило 17 лет колонии для Леонида Маркелова
Экс-губернатора Марий Эл Леонида Маркелова прокуратура просит приговорить к длительному сроку
Началось новое рассмотрение уголовного дела о гибели рабочих при взрыве на заводе имени Свердлова
Уголовное дело о смертельном взрыве на заводе имени Свердлова с большими сложностями дошло до суда