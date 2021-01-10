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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ   |  купить фото

Судимы будете

Самые громкие и интересные расследования и судебные процессы 2020 года в Нижегородской области

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В 2020 году в Нижнем Новгороде задерживали и арестовывали многих чиновников и руководителей, кто-то из них уже побывал в суде и выслушал приговор. Из всех правоохранительных органов особенно была заметна активность нижегородского управления ФСБ, которое провело целый ряд громких операций. “Ъ-Приволжье” решил напомнить о наиболее резонансных уголовных делах года.


Дошло до суда дело о вмешательстве в личную жизнь нижегородского госчиновника

Дошло до суда дело о вмешательстве в личную жизнь нижегородского госчиновника

На два года условно в этом году был осужден директор охранных фирм Максим Ларин, организовавший съемку фильма о полетах бывшего заместителя губернатора Нижегородской области Романа Антонова.

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