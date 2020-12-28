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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд признал банкротом орловский комбикормовый завод «Белого фрегата»

Арбитражный суд Орловской области ввел процедуру конкурсного производства на ООО «Кромской комбикормовый завод», структуре группы компаний «Белый фрегат» Дмитрия Буторина. Основанием стало заявление главы КФХ Сергея Архипцева, заявившего долг в 5,67 млн руб. Конкурсным управляющим назначена Виктория Пронюшкина.

Крупнейшими кредиторами общества являются банк «Авангард» и ООО «Управляющая компания сельхозпроизводством» Алексея Говерта, чьи требования на 330,3 млн руб. и 541,3 млн руб. соответственно уже включены в реестр требований. Совокупные требования других кредиторов в реестре составляют чуть менее 50 млн руб.

Орловская птицефабрика является одним из крупнейших профильных предприятий в регионе. Мощность завода ранее оценивалась в 145 тыс. т гранулированных компонентов в месяц. В состав ООО «Кромской комбикормовый завод» входит элеватор на 77 тыс. т единовременного хранения сырья. По данным Kartoteka.ru, ООО «Кромской комбикормовый завод» зарегистрировано в 2006 году, уставный капитал составляет 10 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль достигала 1,8 млн руб. В 2019 году эти показатели снизились до 1,2 млрд и 920 тыс. руб. соответственно.

Мария Старикова


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