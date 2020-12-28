На благоустройство сквера имени Чкалова выделили 24,4 млн рублей

Администрация Канавинского района объявила аукцион по благоустройству сквера имени Чкалова напротив парка имени 1 Мая в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 24,4 млн руб.

Благоустройство запланировано в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Подрядчика определят 18 января. Работы необходимо будет завершить к 15 июля 2021 года.

В сквере планируют заменить пешеходные дорожки, скамейки, урны. Также подрядчику предстоит провести озеленение, установить детские и спортивные площадки.

Анастасия Еремина