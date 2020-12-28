Психиатры прогнозируют тяжелейшие последствия пандемии для психического здоровья

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, представляет для психического здоровья людей самую серьезную после Второй мировой войны угрозу. Такое мнение высказал ведущий британский психиатр, президент Королевской коллегии психиатров Эдриан Джеймс газете The Guardian. По его словам, сочетание самого заболевания, его социальных и экономических последствий наносит тяжелый удар по психическому здоровью людей, и все это будет ощущаться еще годы после того, как болезнь будет побеждена.

По оценкам экспертов Центра психического здоровья, около 10 млн британцев будут нуждаться в дополнительной поддержке психического здоровья из-за пандемии. Из них 1,3 млн — это те, у кого до этого года не было психических проблем. Около 1,8 млн человек потребуют помощи из-за умеренной или глубокой депрессии. Среди этих 10 млн будет около 1,5 млн детей, отмечают специалисты. При этом уже сейчас число обращений за помощью к психиатрам в Великобритании бьет рекорды. «Вся система помощи для таких случаев переживает значительную нагрузку»,— говорит господин Джеймс, отмечая, что эту систему придется перестраивать, чтобы сделать более доступной, и придется вливать в нее дополнительные средства.

Даже после широкой вакцинации населения и снижения риска распространения коронавируса людям будет необходима помощь в возвращении к нормальной жизни. «Нам кажется, что, как только это станет возможно, мы все сразу выйдем из домов и начнем общаться как прежде, но я думаю, что пройдет немало времени, прежде чем люди привыкнут к этому. В числе тех, кто будет страдать больше всех, люди пожилого возраста, которые уже привыкли к самоизоляции»,— считает господин Джеймс.

Алена Миклашевская