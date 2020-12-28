Глава Ульяновской области госпитализирован с коронавирусом

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, госпитализирован в связи с достаточно тяжелым протеканием болезни. Об этом глава региона в понедельник сообщил в Instagram.

В настоящее время Сергей Морозов находится в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ), которая в этом месяце была перепрофилирована в госпиталь для зараженных COVID-19.

В четверг, 24 декабря, Сергей Морозов сообщил в соцсетях, что у него «поднялась температура, проявился кашель», и он вынужден уйти на самоизоляцию. В пятницу стало известно, что тест на COVID-19 дал положительный результат.

Сергей Титов, Ульяновск