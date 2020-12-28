«ЮВТ Аэро» запускает прямые рейсы между Казанью и Волгоградом

«ЮВТ Аэро» с января 2021 года открывает прямые авиарейсы между Казанью и Волгоградом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Самолеты между Казанью и Волгоградом будут летать дважды в неделю по вторникам и субботам. На маршрутах будут задействованы канадские авиалайнеры «Бомбардье CRJ-200» с вместимостью в 50 пассажиров.

По вторникам рейсы будут отправляться из Казани в 6:10 и пребывать в Волгоград в 7:40, в обратном направлении вылет запланирован на 18:50, а посадка на 20:25. По субботам самолеты будут вылетать в 4:45 из Казани с посадкой в Волгограде в 6:25, в обратную сторону вылет запланирован на 18:10, а посадка на 19:30.

"Ъ-Казань"