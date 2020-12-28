В Ростовской области выделили 33 млн рублей на работы по закачке прудов

Из резервного фонда Ростовской области было выделено 33 млрд руб. на оплату работ по закачке прудов, которые необходимы для обеспечения жителей питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Средства выделены Зимовниковскому, Дубовскому, Орловскому и Ремонтненскому районам, так как в местных бюджетах средств было недостаточно. Отмечается, что из местных бюджетов на софинансирование будет направлено 1,5 млн рублей.

«Объем воды, закачанный управлением „Ростовмелиоводхоз“, составил 1,05 куб. м. Этого достаточно для бесперебойного обеспечения всех потребителей до следующего пополнения водных резервуаров в 2021 году»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева