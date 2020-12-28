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Ижевск. Удмуртия

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Почти 11 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за прошедшую неделю

С 21 по 27 декабря 2020 года острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Удмуртии заболело 10,73 тыс. человек, в том числе 6,51 тыс. детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что 5,1 тыс. заболевших или 47,6% от общего числа являются жителями Ижевска. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по региону ниже эпидемического порога на 12,6%. На карантин из-за ОРВИ полностью закрыты две школы в Балезинском и Малопургинском районах, а также три детсада — два в Красногорском и один в Малопургинском районах.

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