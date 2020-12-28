Фармкомпании вдвое снизят цены на некоторые препараты для доступа на рынок Китая

Сегодня китайское Национальное управление по страхованию в области здравоохранения сообщило, что китайские и зарубежные фармкомпании согласились снизить цены более чем на 100 препаратов для их включения в список лекарств, поставляемых населению по программам государственного медицинского страхования. По данным Reuters, цены снижены на 119 препаратов в среднем на 50,6%, 96 лекарств из них являются препаратами, для которых не существует более дешевых аналогов на китайском рынке. Новый список вступит в силу с марта 2021 года.

В числе компаний, согласившихся на существенное снижение цен для китайского рынка, в частности, значатся такие крупные, как швейцарская Novartis и израильская Teva. Эксперты предполагают, что, даже несмотря на снижение цены на 50% для включения в список государственного медицинского страхования, компании получат резкий рост продаж этих препаратов. По данным исследователей из ICBC International Research, продажи лекарств, включенных в прошлый список управления, только за последние девять месяцев 2020 года выросли в среднем почти на 2000%.

Евгений Хвостик