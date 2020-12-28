Власти ХМАО выделят ХК «Югра» 622 млн рублей

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в 2021 году выделит около 622 млн руб. на финансирование ассоциации «Хоккейный клуб "Югра"» (входят клуб ВХЛ «Югра», клуб МХЛ «Мамонты Югры»). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружной департамент физической культуры и спорта.

«После принятия бюджета региона на данный период была рассмотрена и удовлетворена заявка ХК „Югра“ на предоставление грантов в форме субсидии на текущий сезон», — уточнил представитель окружного департамента физкультуры и спорта.

Из прошедших тридцати четырех игр текущего сезона ВХЛ «Югра» одержал победу в 27. Ханты-Мансийский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.