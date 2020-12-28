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Власти Омска обязали тестировать на коронавирус сотрудников ряда компаний

Власти Омска обязали ряд компаний тестировать сотрудников на коронавирус. Соответствующие изменения были внесены губернатором региона Александром Бурковым в распоряжение о коронавирусных ограничениях.

Согласно тексту документа, изменения коснутся работы ИП или юрлиц, связанных с перевозкой пассажиров, торговлей, энергетикой и ЖКХ, штат которых насчитывает 10 и более человек.

«Обеспечить обязательное проведение в отношении не менее 10% штатной численности работников лабораторных исследований в течение каждых 15 календарных дней на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,— говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В Омской области за последние сутки выявлено 247 новых случаев заражения, выздоровели — 115 человек. Скончались семь человек. Всего за время пандемии коронавирусом в регионе заразились 29 352 жителей, выздоровели — 18 679, умерли — 849.

Подробнее о том, как в регионах Сибири началась масштабная прививочная кампания от COVID-19, — в материале “Ъ-Сибирь” «Регионы записались на прививку».

Даниил Тарабукин


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