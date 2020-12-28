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Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Житель Курска оказался на затонувшем судне «Онега»

Утром 28 декабря во время сильного шторма в Баренцевом море затонуло судно «Онега» с 19 рыбаками на борту, среди них был и житель Курска.

Как сообщила администрация Курской области, в числе экипажа был Антон Монастырев 1992 года рождения. Теперь он числится в списке пропавших без вести. Высокие волны помешали рыбакам воспользоваться спасательными средствами, людей смыло с палубы в море. На место крушения прибыли несколько кораблей. СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского водного транспорта.

Владимир Зоркий


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