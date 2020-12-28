В Петербурге умер замначальника секретариата администрации губернатора

В Петербурге на 62-м году жизни скоропостижно скончался заместитель начальника секретариата администрации губернатора – начальник отдела документационного обеспечения Александр Архангельский. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает пресс-служба Смольного.

Господин Архангельский трудился в администрации губернатора Петербурга на протяжении почти двух десятилетий, с 2001 года. Он работал до последнего дня, уточнили в городской администрации.

Причина смерти Александра Архангельского не сообщается.