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В Петербурге умер замначальника секретариата администрации губернатора

В Петербурге на 62-м году жизни скоропостижно скончался заместитель начальника секретариата администрации губернатора – начальник отдела документационного обеспечения Александр Архангельский. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает пресс-служба Смольного.

Господин Архангельский трудился в администрации губернатора Петербурга на протяжении почти двух десятилетий, с 2001 года. Он работал до последнего дня, уточнили в городской администрации.

Причина смерти Александра Архангельского не сообщается.

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