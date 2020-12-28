Ярославцы получат скидку в 20% на поездки в Москву и обратно

Для пассажиров фирменных поездов, следующих из Ярославля в Москву и обратно вводится скидка в размере 20% от стоимости билета, сообщили в правительстве Ярославской области. В сообщении отмечается, что поездку со скидкой можно совершить с 11 января по 31 марта 2021 года.

По словам заместителя председателя регионального правительства Максима Авдеева, данное направление очень востребовано у пассажиров.

«Это очень своевременная инициатива – с учетом востребованности маршрута между Ярославлем и Москвой. Она создаст дополнительные возможности для повышения доступности железнодорожного транспорта и развития внутреннего туризма»,— отметил господин Авдеев.

Скидка будет предоставляться при покупке билетов на фирменные поезда №№101, 102, 103, 104, 105 и 106. В правительстве уточнили, что скидка не будет предоставляться одновременно с другими специальными тарифами при покупке билетов организованными группами пассажиров, а также по детскому тарифу.

Екатерина Руденко