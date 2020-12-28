На должность главы Норильска претендуют 12 кандидатов

Конкурсная комиссия 28 декабря завершила примем документов от кандидатов на пост главы Норильска (Красноярский край). Как сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе мэрии, документы подали 12 человек.

Среди них: бывший глава администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко, депутаты горсовета Норильска Дмитрий Карасев, Александр Горбунов, Денис Каминский, гендиректор «Жилкомсервиса» Виктор Калинин, начальник правового управления мэрии Норильска Алексей Ситников, первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов.

Также документы подали глава Туруханского района Олег Шереметьев, бывший исполняющий обязанности главы администрации Моздокского района Олег Хабалов, замглавы города Николай Тимофеев, индивидуальный предприниматель Мусаткин Николай, Иван Дьяченко.

Заседание конкурсной комиссий пройдет 22 января. Если конкурс признают состоявшимся, то депутаты изберут главу на сессии 26 января.

Отметим, что ранее назначенный на 30 октября конкурс по отбору на должность главы не состоялся. Тогда от участия отказались семь из восьми претендентов.

Бывший глава Норильска Ринат Ахметчин покинул пост этим летом, проработав в должности три года. Ранее он публично раскритиковал краевые власти, обвинив их в занижении статистики по коронавирусу и неспособности оценить реальные масштабы эпидемии. В свою очередь губернатор Александр Усс обвинил мэра в замалчивании проблем и искажении фактов. Ринат Ахметчин расценил это высказывание как недоверие к его работе.

Юлия Сасевич