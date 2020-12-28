Клиенты «Балтийского лизинга» сэкономили 900 млн рублей благодаря господдержке

В 2020 году за время действия программ субсидирования колесной и специальной техники, а также стартовавшей в этом году новой госпрограммы «Доступная аренда», клиентам «Балтийского лизинга» было передано 2824 единицы транспортных средств. Общая стоимость имущества составила 7,93 млрд рублей.
«Говоря об итогах года, хотелось бы подчеркнуть, что программы субсидирования автотранспорта и спецтехники Министерства промышленности и торговли РФ стали драйвером для соответствующих сегментов. Поддержка оказала позитивное влияние и дала дополнительный импульс для развития бизнеса наших клиентов в этот не самый простой период для экономики. Безусловно, одной из составляющих успеха реализации программ субсидирования стало эффективное взаимодействие с профильными департаментами Минпромторга России. На текущий момент наша компания в полном объеме получила средства, заявленные к возмещению предоставленных скидок по льготным программам, что, несомненно, стало позитивной новостью для наших клиентов в преддверии новогодних праздников», - рассказал руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании «Балтийский лизинг» Андрей Волков.
Напомним, что «Балтийский лизинг» с 2015 года является провайдером программ субсидирования Минпромторга России. В текущем году, как и годом ранее, действовали программы субсидирования автотранспорта и специальной техники, по условиям которых клиенты могли получить скидку в размере до 12,5% от стоимости автомобиля и до 15% - на спецтехнику. Также в этом году была запущена новая программа «Доступная аренда», в рамках которой клиенты, не являющиеся плательщиками НДС, могли получить скидку до 25% от стоимости автомобиля при заключении договора на условиях операционной аренды. Кроме того, субсидию могли получить автопарки при условии, что приобретут не менее 10 машин.
Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 7-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам девяти месяцев 2020 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 74 подразделения по всей России. По итогам девяти месяцев 2020 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский лизинг» превысил 45,6 млрд рублей. По данным на 1 октября 2020 года объем лизингового портфеля составил 75,5 млрд рублей. «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB» со стабильным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru