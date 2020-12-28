Клиенты «Балтийского лизинга» сэкономили 900 млн рублей благодаря господдержке Клиенты компании «Балтийский лизинг» сэкономили в 2020 году порядка 900 млн рублей, заключая сделки на условиях программ государственной поддержки от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В рамках госпрограмм предприниматели получали скидки при оформлении в лизинг автотранспорта и спецтехники отечественного производства

В 2020 году за время действия программ субсидирования колесной и специальной техники, а также стартовавшей в этом году новой госпрограммы «Доступная аренда», клиентам «Балтийского лизинга» было передано 2824 единицы транспортных средств. Общая стоимость имущества составила 7,93 млрд рублей.

«Говоря об итогах года, хотелось бы подчеркнуть, что программы субсидирования автотранспорта и спецтехники Министерства промышленности и торговли РФ стали драйвером для соответствующих сегментов. Поддержка оказала позитивное влияние и дала дополнительный импульс для развития бизнеса наших клиентов в этот не самый простой период для экономики. Безусловно, одной из составляющих успеха реализации программ субсидирования стало эффективное взаимодействие с профильными департаментами Минпромторга России. На текущий момент наша компания в полном объеме получила средства, заявленные к возмещению предоставленных скидок по льготным программам, что, несомненно, стало позитивной новостью для наших клиентов в преддверии новогодних праздников», - рассказал руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании «Балтийский лизинг» Андрей Волков.

Напомним, что «Балтийский лизинг» с 2015 года является провайдером программ субсидирования Минпромторга России. В текущем году, как и годом ранее, действовали программы субсидирования автотранспорта и специальной техники, по условиям которых клиенты могли получить скидку в размере до 12,5% от стоимости автомобиля и до 15% - на спецтехнику. Также в этом году была запущена новая программа «Доступная аренда», в рамках которой клиенты, не являющиеся плательщиками НДС, могли получить скидку до 25% от стоимости автомобиля при заключении договора на условиях операционной аренды. Кроме того, субсидию могли получить автопарки при условии, что приобретут не менее 10 машин.