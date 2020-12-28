Постпреды ЕС одобрили соглашение по «Брекситу»

Комитет постоянных представителей Евросоюза — послы 27 стран ЕС — одобрил соглашение по «Брекситу» и его временное применение с 1 января, сообщил официальный представитель комитета Себастьян Фишер. Завтра, 29 декабря, оно должно быть подписано официально. После этого его можно будет временно применять до 28 февраля.

«"Зеленый свет" соглашению по "Брекситу": постпреды ЕС единогласно одобрили временное применение соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией с 1 января 2021 года»,— написал господин Фишер в Twitter. Он добавил, что следующий шаг — финальная подпись документа завтра в 15:00.

Соглашение по «Брекситу» согласовали за несколько часов до католического Рождества 25 декабря. Помимо торгового соглашения ЕС представил соглашения в ядерной сфере, по обмену секретной информацией и еще ряд совместных деклараций.

Об историческом соглашении — в материале “Ъ” «Борьба до последней селедки».