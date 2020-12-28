В Татарстане свыше тысячи человек сделали прививку от COVID-19 Из них 658 человек являются медработниками

В Татарстане на сегодняшний день 1,1 тыс. человек сделали прививку от коронавируса. Об этом на пресс-конференции рассказал замглавы Минздрава региона Владимир Жаворонков.

«На данный момент цифра провакцинировавшихся — 1 100, из них 658 — это медицинские работники», — отметил он.

По его словам, вакцины распределили по медучреждениям согласно численности, которая к ним прикреплена. Господин Жаворонков напомнил, что в первую очередь прививку делают тем, кто входит в группы риска. Это медработники, соцработники и учителя.

"Ъ-Казань"