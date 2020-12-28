«Количество закрытий среди люксовых операторов было минимальным»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как пандемия отразилась на аренде торговых площадей в Москве.

В сегменте стрит-ритейла в конце года снизился темп закрытий. Объем свободных площадей в центральных торговых коридорах столицы зафиксирован на уровне почти 15%. В последние месяцы 2020 года отмечено самое малое количество закрытий с начала года, общее число освободивших лоты арендаторов почти вдвое меньше, чем в втором и третьем кварталах, посчитали эксперты компании CBRE.

За год значимых перемен в структуре арендаторов центральных торговых коридоров города не зафиксировано. Как правило, ротация идет среди арендаторов аналогичной или схожей сферы деятельности. Во многом это объясняется уже сложившимся профилем торгового коридора. К примеру, на Патриарших прудах и в их окрестностях, на Пятницкой и Мясницкой улицах уже не первый год преобладают ресторанные концепции, а улицы Петровка и Столешников переулок популярны у магазинов брендовой одежды.

Количество закрытий среди люксовых операторов за время пандемии было минимальным. Стабильность их расположения связана с ограниченной локацией их присутствия и недостатком качественных вариантов в центре, периодом окупаемости инвестиций в отделку, а также репутационными рисками в случае переезда или ликвидации точки продаж. В конце года владельцы свободных помещений в центральных торговых коридорах сохраняли стабильность ставок на аренду в связи со снижением роста объема свободных площадей, еще одна причина — низкий уровень интереса со стороны ритейлеров.

По мнению брокеров, баланс спроса и предложения в новом году будет во многом зависеть от перспективы развития эпидемиологической ситуации во всем мире. Пока существенное влияние на рынок центральных торговых коридоров оказывают такие последствия пандемии, как отсутствие туристов и отмена многих деловых поездок, а также переход офисных сотрудников на дистанционную работу.