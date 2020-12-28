Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о рыбалке, катании на сноубордах и других развлечениях, которые доступны на полуострове.

Полуостров Ямал сегодня, в рамках внутренних новогодних путешествий. Холодно, темно, потому что полярная ночь — в общем, экстремально, но безумно интересно! Световой день сейчас напоминает скорее поздние сумерки и длится не более двух часов. В это время ханты, занятые в оленеводстве, пригоняют свои стада с Полярного Урала и располагаются вблизи рыбацких деревень около верхнего и среднего течения реки Сыни. Здесь они обмениваются друг с другом рыбой и мясом. Вы когда-нибудь пили кровь марала? Гонялись за северным сиянием? Ели строганину? Спали в чуме? Если нет, вас ждут поистине «чумовые» каникулы.

Путешествия по Ямалу посвящены в основном полному погружению гостей в климатические и этнографические особенности. Они проходят, скажем так, по ландшафтно-привлекательным местам суровой Арктики и стойбищам оленеводов. Здесь вам и 10 000 тыс. шагов на снегоступах, да по пушистому снегу — норматив, обязательный для любого человека, который заботится о своем здоровье — и приюты в горах, скрытые от посторонних глаз, и волшебные замерзшие водопады, и обалденная подледная рыбалка, и Ямал Ири, аналог нашего Деда Мороза. Есть и катание на горных лыжах и сноубордах, и скоростной спуск на ватрушках.

Понятно, что при слове «ватрушка» я не могу не сказать о местной куне хотя бы нескольких слов. Строганина — это визитная карточка ямальской кухни. Впрочем, мясо оленя ей не уступает. С ним и пельмени, и новогодний салат оливье. Важно и то, как подаются местные деликатесы. Блюдо, например, можно дополнить северными ягодами, клюквенным соусом, а саму строганину выложить в чашу изо льда. А поджарка из оленины в брусничном соусе, а салат нисуаз с щокуром — это и не вышепчешь, как вкусно! Да еще представьте фантастический антураж в виде сияния северной «Авроры».