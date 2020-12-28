Число посетителей Кавказского заповедника в 2020 году выросло на 28%

Кавказский государственный биосферный заповедник в 2020 году посетили 320 тыс. человек. Это на 28% больше, чем годом ранее, когда число посетителей составило 250 тыс. человек, рассказал ТАСС директор заповедника Сергей Шевелев.

По его словам, в июле и августе, которые считаются временем отпусков, поток гостей заповедных территорий возрос почти в два раза. Рост числа туристов господин Шевелев связывает с тем, что в управление заповедника передали дендрологический парк «Южный культуры», расположенный в Адлерском районе Сочи. За год в нем побывали около 120 тыс. человек.

Кроме того, Сергей Шевелев рассказал, что 12 горных маршрутов Кавказского заповедника в 2020 году посетили около 75 тыс. человек. Самым популярным стал маршрут «Через горы к морю» - знаменитая «тридцатка». Ежедневно постояльцами расположенного на нем приюта «Фишт» становились 630 туристов. В 2019 году их было максимум 400 человек.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 году на кордоне Гузерипль, в Кавказском заповеднике создадут новый туристический объект. Речь идет о заброшенной гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Молчепа, которая была построена в 60-е годы прошлого века. ГЭС планируют реконструировать и превратить в объект показа.

Кавказский биосферный заповедник создан в 1924 году, он является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». Общая площадь заповедника превышает 280 тыс. га.

Алексей Белянин