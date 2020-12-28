Ярославские приставы заставили химпредприятие вернуть долг в 4,4 млн рублей

В Некоузском районе Ярославской области судебные приставы помогли взыскать долг с предприятия химической промышленности, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России. Химпредприятие накопило задолженность в общей сумме более 4,4 млн руб. по налогам, сборам, штрафам и пени.

«На основании поступивших исполнительных актов, судебный пристав возбудил исполнительное производство в отношении предприятия-должника и установил ему 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе»,— пояснили в пресс-службе, уточнив, что руководству компании было передано, что в случае неуплаты долга, с предприятия будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от всей суммы задолженности.

По данным пресс-службы, руководство предприятия перечислило имеющуюся задолженность в полном объеме. В пресс-службе отметили, что ранее судебные приставы обязали данное предприятие погасить задолженность в размере 32 млн руб.

Дарья Сабаева