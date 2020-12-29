Самые громкие законы осенней сессии

Комментарии
|
|Закон
|Дата принятия
|Количество упоминаний в СМИ (тыс.)
|О чем закон
|О бюджете
|26.11.2020
|15,5
|О федеральном бюджете на 2021–2023 годы
|О правительстве
|27.10.2020
|12,9
|О новом порядке формирования кабмина, закрепленном в Конституции
|О Конституционном суде
|27.10.2020
|8,4
|Об изменении принципов формирования суда и дополнении его полномочий в рамках пакета о новых положениях Конституции
|О физлицах-иноагентах
|23.12.2020
|6,4
|Пакет поправок к закону об иноагентах, по которому, в частности, стало возможно присваивать такой статус физлицам
|О Госсовете
|25.11.2020
|5,7
|О статусе и организационно-правовых основах формирования Государственного совета РФ, положения о котором впервые появились в Конституции
|О вытрезвителях
|22.12.2020
|3,9
|О воссоздании системы вытрезвителей в России на базе государственно-частного партнерства
|О клевете в интернете
|23.12.2020
|2,5
|Распространение клеветы через интернет либо СМИ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет
|О блокировке иностранных платформ
|23.12.2020
|2,4
|Закон позволяет блокировать зарубежные интернет-платформы за цензуру в отношении российских СМИ
|О гарантиях экс-президенту
|09.12.2020
|1,8
|Согласно поправкам к Конституции, бывший президент РФ и члены его семьи не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности
|О судьях
|18.11.2020
|1,7
|Согласно новым конституционным положениям, по представлению президента РФ могут быть прекращены полномочия судей «высших судов»
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