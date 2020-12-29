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Самые громкие законы осенней сессии

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Закон Дата принятия Количество упоминаний в СМИ (тыс.) О чем закон
О бюджете 26.11.2020 15,5 О федеральном бюджете на 2021–2023 годы
О правительстве 27.10.2020 12,9 О новом порядке формирования кабмина, закрепленном в Конституции
О Конституционном суде 27.10.2020 8,4 Об изменении принципов формирования суда и дополнении его полномочий в рамках пакета о новых положениях Конституции
О физлицах-иноагентах 23.12.2020 6,4 Пакет поправок к закону об иноагентах, по которому, в частности, стало возможно присваивать такой статус физлицам
О Госсовете 25.11.2020 5,7 О статусе и организационно-правовых основах формирования Государственного совета РФ, положения о котором впервые появились в Конституции
О вытрезвителях 22.12.2020 3,9 О воссоздании системы вытрезвителей в России на базе государственно-частного партнерства
О клевете в интернете 23.12.2020 2,5 Распространение клеветы через интернет либо СМИ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет
О блокировке иностранных платформ 23.12.2020 2,4 Закон позволяет блокировать зарубежные интернет-платформы за цензуру в отношении российских СМИ
О гарантиях экс-президенту 09.12.2020 1,8 Согласно поправкам к Конституции, бывший президент РФ и члены его семьи не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности
О судьях 18.11.2020 1,7 Согласно новым конституционным положениям, по представлению президента РФ могут быть прекращены полномочия судей «высших судов»
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