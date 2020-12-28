Новороссийская таможня перечислила в федеральный бюджет 77 млрд рублей

С января по ноябрь 2020 года Новороссийская таможня перечислила в федеральный бюджет 77 млрд руб. по всем таможенным платежам. Об этом сообщает пресс-служба таможни. В сообщении говорится, что эта сумма на 7,2 млрд руб. больше, чем в прошлом году, и составляет 63% от объема перечисленных средств по Южному таможенному управлению.

Отмечается, что за год таможня возбудила более 1,1 административных и 36 уголовных дел. Сумма штрафных санкций, наложенных за 11 месяцев 2020 года составила более 1,2 млрд руб.

Наталья Шинкарева