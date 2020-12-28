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Жителя Кемерово оштрафовали за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Кемеровский областной суд оштрафовал на 120 тыс. руб. местного жителя Дмитрия Бородаенко по уголовному делу о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ), сообщил Следственный комитет России (СКР). Дмитрий Бородаенко в преддверии Дня Победы опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию Адольфа Гитлера.

Свою вину обвиняемый не признал. Однако в ходе слушаний попросил прощения: «Мой поступок был некрасивый, всех, кого оскорбил или задел, прошу простить меня. Теперь точно буду думать, прежде чем что-то публиковать или размещать в интернете. Мне жаль, что так получилось».

«Выводы следствия о виновности Бородаенко основываются на комплексе доказательств, в том числе на результатах осмотра изъятой у обвиняемого компьютерной техники, заключении портретной судебной экспертизы, показаниях специалиста и свидетелей, в числе которых имеются представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций»,— говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил к условному сроку в один год и штрафу в размере 150 тыс. руб. студента Мухаммеда Эль-Айюби. Он также опубликовал фотографию Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк».

О скандале с размещением фотографий главарей гитлеровской Германии на сайтах акции «Бессмертный полк» читайте в материале “Ъ”

Юлия Сасевич, Новосибирск


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