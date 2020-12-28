На Кубани прогнозируется двукратное снижение уровня бедности к 2030 году

В Краснодарском крае утверждена региональная программа «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на период 2020 – 2030 годов», соответствующее постановление губернатора Вениамина Кондратьева опубликовано на сайте администрации края. Программа предусматривает снижение в регионе численности населения с доходами ниже прожиточного минимума с 10,9% (2017 год) до 5,5% (2030 год).

Реализация мероприятий региональной программы, как следует из документа, позволит обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и построить эффективную систему по выводу граждан из сложной жизненной ситуации. Программа нацелена на содействие трудовой занятости, а также повышение адресности и эффективности социальной помощи. Среди мероприятий программы – субсидии работодателям, поддержка малого бизнеса и фермерских хозяйств, содействие самозанятым, развитие системы социального контракта, переобучение и трудоустройство безработных.

Анна Перова, Краснодар