03 января, воскресенье
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В Саратове руководители муниципальных учреждений скрыли 55 банковских счетов

В Саратове по требованию прокуратуры 20 руководителей муниципальных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что руководители подведомственных администрации Волжского района учреждений при заполнении справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год представлены неполные и недостоверные сведения. Некоторые из них не отразили сведения о 55 открытых расчетных счетах, объекте недвижимости, суммах доходов, полученных по основному и предыдущему месту работы.

Марина Ковалева


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