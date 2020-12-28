В Саратове руководители муниципальных учреждений скрыли 55 банковских счетов

В Саратове по требованию прокуратуры 20 руководителей муниципальных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что руководители подведомственных администрации Волжского района учреждений при заполнении справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год представлены неполные и недостоверные сведения. Некоторые из них не отразили сведения о 55 открытых расчетных счетах, объекте недвижимости, суммах доходов, полученных по основному и предыдущему месту работы.

Марина Ковалева