Дважды виновен

В прошлом году из закона об ОСАГО была исключена норма, которой часто злоупотребляли страховые компании. Однако правила распространяются только на ДТП, случившиеся после вступления изменений в силу (1 мая 2019 года). А это значит, что если вы были виновником аварии до указанной даты, страховая может подать на вас в суд.



Начнем с того, что законом об ОСАГО предусмотрена обязанность сторон ДТП направлять своему страховщику экземпляр заполненного бланка извещения о ДТП, так называемый «европротокол», в течение пяти рабочих дней со дня аварии. После чего страховая компания потерпевшего рассматривает европротокол и заявление о возмещении ущерба, выплачивает своему страхователю заявленную сумму и выставляет требование страховщику виновника ДТП. Последний обязан вернуть уплаченные денежные средства страховщику потерпевшей стороны.

При этом закон об ОСАГО предусматривает случаи, когда страховая виновника ДТП может взыскать с него выплаченные средства в порядке регресса (обратного требования). К ним относятся такие основания, как оставление места ДТП, управление автомобилем в состоянии опьянения и другие явно виновные действия.

Однако до принятия поправок существовало еще одно специфическое снование для регресса – если виновник ДТП, после его оформления без участия полиции, не направил «европротокол» в свою страховую.

К слову, это одно из самых распространенных нарушений. Причины могут быть разными: забыл, не знал, направил бланк позже или не в свою страховую, а страховую потерпевшего и т.д.

Когда страховая может обратиться к виновнику ДТП с регрессным требованием

Как указал Конституционный Суд РФ (Определение Конституционного Суда РФ от 25.05.2017 № 1059-О), направление водителями транспортных средств бланка извещения о ДТП страховщикам сопряжено с их обязанностью представить автомобили для проведения осмотра и (или) независимой экспертизы в случае необходимости. Суд подчеркнул, что указанное правило призвано обеспечить баланс интересов страховщика и страхователя.

При этом стоит учитывать, что на момент, когда страховщику виновного лица поступает требование о возмещении выплаты, как правило, экспертиза уже проведена по инициативе самого потерпевшего либо его страховой компании. Все документы предоставляются страховщику виновного лица, а значит, он имеет возможность оценить ситуацию и принять решение о наступлении страхового случая.

Поэтому когда страховая обращается в суд с регрессным требованием, она должна доказать нарушение своих интересов со стороны виновника ДТП непредставлением им бланка извещения, а также, что предоставленных документов оказалось недостаточно для принятия решения о возмещении страховой выплаты. Только если перечисленные обстоятельства будут доказаны, требования страховой могут быть удовлетворены.

Как страховые злоупотребляют своим правом на предъявление регрессного требования

Классическая ситуация – страховая компания виновника ДТП акцептирует требование страховой потерпевшего и выплачивает заявленную сумму. В последующем изучает выплатное дело и обнаруживает, что уведомление от страхователя не поступало. Обращается в суд с регрессным требованием, ссылаясь на право, предоставленное пп. «ж» п. 1 ст. 14 закона об ОСАГО в редакции, действующей на момент ДТП. Суды отказывают в удовлетворении таких требований, указывая на недопустимость формального применения нормы (Постановление Девятого Апелляционного Арбитражного Суда от 2 сентября 2020 г. № 09АП-39945/2020 по делу № А40-77717/2020).

Чаще всего такие требования предъявляются страховой к своему же клиенту. Получается, что сначала вы оплачиваете страховку, рассчитывая на то, что в случае аварии она покроет ваши расходы, а потом оплачиваете страховое возмещение, потому что, например, просто забыли отвезти бланк в страховую или он затерялся при пересылке на почте.

Причем зачастую требования предъявляются, когда срок исковой давности вот-вот должен истечь (применяется общий срок давности – три года). Учитывая это, риск того, что вы не сможете найти доказательств своей добросовестности или вообще вспомнить обстоятельства того дня, – очень высок. На это и рассчитывают недобросовестные страховые, взыскивая в порядке регресса до 100 тыс. руб. (в пределах именно этой суммы может быть выплачено страховое возмещение при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции).

Как защищаться в суде, если к вам заявлено такое требование

1) Поднимите свои документы по указанному страховому случаю. Существует вероятность, что вы найдете бланк с отметкой вашей страховой, предоставленный в срок, а значит, оснований для взыскания с вас страховой выплаты нет.

Если вы направляли европротокол страховой, однако позже указанного в законе срока, необходимо обратить внимание на бланк уведомления. Он может содержать устаревшую информацию о сроке предоставления его в страховую. Раньше этот срок составлял 15 дней, в настоящий момент – пять рабочих дней.

Предоставление европротокола в срок, указанный в бланке, при этом превышающий срок, установленный действующим законом, расценивается как добросовестное заблуждение. Такое поведение само по себе не причиняет ущерба страховой компании, а, значит, без дополнительных доказательств исковые требования подлежат отклонению.

2) Запросите у страховой или истребуйте через суд выплатное дело. В нем стоит обратить особое внимание на Акт о страховом случае, который составляется в момент рассмотрения требования о выплате возмещения. В указанном документе страховщик обязан отражать информацию о наличии/отсутствии права регрессного требования.

3) Самое главное – оцените действия страховой после ДТП. Если ни одна из страховых компаний не связывалась с вами после ДТП, уведомлений о необходимости предоставить автомобиль для проведения осмотра или независимой технической экспертизы не направляло, дополнительные сведения или документы не запрашивало, значит, информации для признания случая страховым было достаточно. Права страховщика нарушены не были.

Обязательно указывайте на это в суде. И помните, что страховая должна доказать нарушение своих интересов в ситуации, когда уведомление от страхователя не поступало. Только в этом случае требования о возмещении ущерба в порядке регресса могут быть удовлетворены.

Юлия Белова, юрист адвокатского бюро КРП