Барнаульский суд признал виновным во взяточничестве экс-чиновника Ростехнадзора

Индустриальный райсуд Барнаула признал виновным экс-начальника алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергосбережением Сибирского управления Ростехнадзора в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его знакомого признали виновным в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Установлено, что бывший начальник отдела при посредничестве своего знакомого в 2019 году получил 326 тыс. руб. за подготовку разрешительной документации для запуска в эксплуатацию без фактической проверки солнечных электростанций в Республике Алтай. Изначально незаконное вознаграждение оценивалось в виде двух земельных участков возле озера Манжерок в Республике Алтай, в дальнейшем оно заменено на денежные средства»,— указывается в сообщении.

Второй обвиняемый организовал фиктивный документооборот между юрлицами для придания законности получения денежных средств за якобы оказанные услуги.

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-чиновника и посредника при передаче денег. Кроме того, во время обыска у одного из них изъяли незаконно хранящиеся боеприпасы и обвинили по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Бывшего начальника приговорили к пяти годам и трем месяцам лишения свободы, а также назначили штраф в 1,6 млн руб. Его пособник получил три года условно и штраф в размере 978 тыс. руб.

Даниил Тарабукин