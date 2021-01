Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проектах, которые готовит Государственный исторический музей, Русский музей, а также «Манеж».

Продолжаем разговор о планах музеев на будущий год. Государственный исторический музей, основанный в 1872 году, находится в преддверии юбилея. Поэтому год обещает стать интересным. В первую очередь мы ждем проект «Альбрехт Дюрер. Шедевры Гравюры», открытие которого запланировано на конец марта.

Выставка из коллекции городских музеев Брешии (Италия) открывает совместный российско-итальянский проект «Сокровища музеев Италии в Историческом музее», рассчитанный на несколько лет. В состав экспозиции войдут 146 гравюр, среди которых хрестоматийные уникумы: «Меланхолия I», «Адам и Ева» и все — представляете — листы из серии «Апокалипсис». Далее следуют два «подарка» музею от крупнейших хранилищ Санкт-Петербурга. Весенне-летняя выставка «Придворный костюм середины XIX-начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа» — впервые за 15 лет Эрмитаж привезет в Москву выставку из своих фондов. И осенняя, переходящая в зиму 2022-го выставка «Шедевры Русского музея. Смолянки Дмитрия Левицкого». Впервые за 30 лет в ГИМ приедет ГРМ.

А еще будут «Викинги», выставка к 300-летию Российской империи, «Крузенштерн: вокруг света», «Железный век. Европа без границ» — этот проект экспонировался в питерском Эрмитаже. Если же обратить свой взгляд к городу на Неве, увидим россыпь проектов санкт-петербургского «Манежа». Весной здесь покажут «Русскую классическую скульптуру» от Шубина до Матвеева. Июнь-июль будут отданы под проект краснодарской группы Recycle. В специально созданном для пространства «Манежа» проекте I see what you mean Блохин и Кузнецов традиционно размышляют о взаимодействии человека и искусственного интеллекта. Обещают 3D-реальность в изобилии. А в августе в Санкт-Петербург снова приедет Ян Фабр собственной персоной с site-specific проектом: семь фильмов-перформансов, в том числе один 2020 года, скульптуры, инсталляции, конечно, рисунки. Я с нетерпением жду прихода нового 2021 года.