Жильцы дома на улице Березовской вернулись в квартиры после взрыва газа

Электро- и газоснабжение восстановили в девятиэтажном доме №87 на улице Березовской в Нижнем Новгороде, где 26 декабря в одной из квартир взорвался газ. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 28 декабря домой смогли вернуться жильцы еще семи квартир. Таким образом, закрытыми остаются только две квартиры — та, где случилось ЧП, и этажом ниже.

Как ранее сообщалось, взрыв газа с последующим возгоранием случился на шестом этаже. В результате ЧП погибла женщина – одна из тех, что проживала в квартире. Известно, что она стояла на учете у психиатра. Следователи не исключают, что сама погибшая могла отсоединить газовый шланг от плиты – она уже так делала этой весной. Тогда предотвратить трагедию смогла находящаяся в квартире мать погибшей.

После происшествия всех жильцов дома эвакуировали. К вечеру 26 декабря домой смогли попасть почти все жители, кроме собственников девяти квартир. Они разместились у родственников и друзей, трем семьям предоставили временное жилье.

Анастасия Еремина