В Ярославской области 177 человек умерли от коронавируса с начала пандемии

В Ярославской области по данным регионального оперативного штаба на 28 декабря, с начала пандемии от коронавируса скончались 177 человек. Всего за время пандемии в регионе было выявлено 21726 случаев заражения COVID-19. За это же время 20344 пациента выздоровели.

Во всех регионах, граничащих с Ярославской областью, по данным Роспотребнадзора на 28 декабря, отмечается более высокая смертность от коронавируса. В Костромской области с начала пандемии подтверждено 14698 случаев заболевания коронавирусом и 217 человек скончались. Во Владимирской области 18035 заболевших и 463 скончавшихся. В Ивановской области заболело 20690 и умерло 488 человек. В Тверской области заразились коронавирусом 21557 и скончались 444 человека. В Вологодской области произошло 22374 случая заболевания, и 395 человек умерли. В Московской области 150688 человек заразились коронавирусом и 2832 – скончались.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что Ярославская область в декабре перешла из «красной» зоны регионов с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции в «желтую» зону. В этой группе находятся регионы, в которых отмечается удовлетворительное эпидемиологическое состояние. До сентября, когда область из-за роста заболеваемости COVID-19 попала в «красную» зону, она находилась в «зеленой» группе регионов с положительно-стабильной ситуацией с распространением коронавируса.