Посуточная аренда квартиры в Казани за год подорожала на 4%

В Казани средняя ставка посуточной аренды квартиры в декабре 2020 года составила 2 тыс. руб., что на 4% больше, чем год назад. Исследование провели специалисты ЦИАН.

Казань заняла четвертую строчку среди городов-миллионников с самой высокой ставкой посуточной аренды квартиры в декабре. Лидером рейтинга оказалась Москва, где стоимость составляет 3,1 тыс. руб. в сутки. Второе место занимает Санкт-Петербург с 2,2 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Ростов-на-Дону с 2,1 тыс. В топ-5 помимо Казани входит Нижний Новгород (1,8 тыс. руб.)

В России средняя ставка посуточной аренды квартиры составляет 2,2 тыс. руб., что на 11% ниже,ч ем год назад.

"Ъ-Казань"