На Кубани соцсеть «Вконтакте» оштрафовали из-за неправильный рекламы

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал законным наложение штрафа в отношении ООО «В Контакте», вынесенного Краснодарским УФАС России. Об этом говорится в материалах инстанции.

По данным антимонопольной службы, ранее Краснодарское УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа в отношении ООО «В Контакте» в связи с непредставлением информации в антимонопольный орган. В частности, в управление регулярно поступают жалобы и материалы прокурорских проверок по факту размещения в группах соцсети рекламы долевого участия в строительстве МКД без указания полной, предусмотренной Законом о рекламе, информации.

В УФАС отмечают, что направляли в ООО "Вконтакте" соответствующие запросы, однако не получили на них ответов.

«Непредставление информации по запросу антимонопольного органа является нарушением требований п.6 ст. 19.8 КоАП РФ и влечет привлечение к административной ответственности», – отмечают в Краснодарском УФАС.

В итоге, антимонопольное ведомство оштрафовало соцсеть на 20 тыс. рублей, однако в октябре 2020 года компания оспорила решение о привлечении к административной ответственности. 21 декабря санкт-петербургский арбитраж признал наложение штрафа обоснованным.

По данным картотеки Арбитражного суда, в настоящее время в производстве инстанции находятся еще три аналогичных дела. Ответчиком в них также выступает Краснодарское УФАС России.

Алексей Белянин