На Дону зафиксировано более 116 тыс. безработных

По данным исследований с сентября по ноябрь, в Ростовской области количество безработных составляет 116,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Росстата. Уровень безработицы составляет 5,5%. Это на 0,6% меньше, чем в среднем по стране.

По данным органа государственной статистики, количество занятых в регионе составляет около 2 млн человек.

В Краснодарском крае зафиксировано 159,9 тыс. безработных, а уровень безработицы в крае достигает 5,7%. Кроме того, в Адыгее зарегистрировано 16,9 тыс. безработных. Уровень безработицы составляет 8,4%. В Калмыкии уровень безработицы достигает 8,4%: в республике зафиксировано 12,7 тыс. безработных.

Наталья Шинкарева