Коллекторское агентство из Удмуртии оштрафовали за частые звонки и угрозы

Коллекторское агентство ООО «Юридическая компания №1» из Удмуртии оштрафовали за 50 тыс. руб. за частые звонки и угрозы гражданам. Об этом сообщает УФССП по республике, куда с жалобой обратилась женщина.

Заявительница сообщила, что неизвестные регулярно звонят на ее телефон, ее супругу, родственникам и знакомым. При переговорах звонившие вымогает деньги, угрожают расправой, оскорбляют и выражаются нецензурной бранью. Также им поступают сообщения, текст которых не соответствует требованиям законодательства. Угрозы поступают из-за задолженности дочери гражданки, которая имеет просроченные платежи в нескольких организациях. Дочь подтверждает, что брала займ, но не давала согласия на взаимодействие с ее родственниками, которые ничего не знали о долгах.