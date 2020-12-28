Уральская электронная таможня станет единым центром оформления радиоактивных материалов

Центр электронного декларирования (ЦЭД) на Уральской электронной таможне (УЭТ) может стать единым оформителем всех радиоактивных поставок, ввозимых на территорию РФ, рассказал ТАСС начальник Уральского таможенного управления (УТУ) Алексей Фролов.

По его словам, в данный момент таможенная служба проводит общероссийское оформление радионуклидов на Урале в качестве эксперимента, по итогам которого будет принято окончательное решение о переводе всего объема радиоактивных материалов в регион. «До конца января 2021 года должно выйти распоряжение ФТС о наделении уральского ЦЭД такими полномочиями»,— рассказал он. Алексей Фролов подчеркнул, что при ввозе радионуклидов принципиальное значение имеет скорость, для предприятий этот параметр критически важен. По данным УТУ, физически объем поставок в УрФО не вырастет.

В настоящее время ввоз радиоактивных материалов оформляется в Челябинской, Екатеринбургской и Кольцовской таможнях.

Уральская электронная таможня создана 10 июля 2018 года. Она вошла в первый этап создания сети электронных таможен и центров электронного декларирования в ФТС России. В сутки таможня выпускает порядка 900 деклараций на товары, это более 90% всего декларационного массива Уральского федерального округа.

Ирина Пичурина