Водоканал построит канализационный коллектор для очистки стоков Петровского острова

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заключил договоры о подключении к централизованной системе водоотведения с компаниями-застройщиками Петровского острова. Подписание соглашений позволило окончательно сформировать источники финансирования для строительства нового канализационного коллектора, который обеспечит 100% очистку сточных вод на территории острова. Окончание проектно-изыскательских работ с прохождением экспертизы запланировано на июнь 2021 года. Построить объект предполагается в 2022 году, сообщили в пресс-службе Водоканала.

Согласно утвержденному в 2005 году Генплану Петербурга, промзону Петровского острова было решено преобразовать в жилую застройку, и вместе с уходом предприятий часть канализационных сетей и выпусков неочищенных сточных вод была передана в хозяйственное ведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Реализация проекта позволит обеспечить возможность подключения объектов нового строительства к системе централизованного водоотведения, а также переключить прямые стоки Петровского острова на централизованную систему водоотведения Водоканала для обеспечения экологической безопасности дельты реки Невы.

Ранее “Ъ-СПб” писал о планах петербургского Водоканала до конца этого года достроить первую очередь Охтинского коллектора.