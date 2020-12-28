03 января, воскресенье
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Приложения | все

Детские сады на Ямале будут работать 31 декабря

31 декабря в восьми муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в детских садах будут работать дежурные группы, сообщили в пресс-службе правительства округа. Они были организованы по заявлению родителей. «Дополнительные места предоставят в случае необходимости. Для этого следует обратиться к заведующему»,— отметили в пресс-службе.

Напомним, 31 декабря на Ямале был объявлен выходным днем для органов госвласти и муниципального самоуправления. Остальным организациям рекомендовано поступить также. Такое решение губернатор Дмитрий Артюхов принял 13 декабря.

Илья Смирнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Приложения | все

Истории | все

Профиль пользователя