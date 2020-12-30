Самая лучшая космическая карта

Третий выпуск карты небесных тел, отслеженных космической обсерваторией Gaia, стал наиболее совершенным из всех — предыдущие выпуски появились в 2016 и 2018 годах. Новый массив данных — это 1,3 терабайта информации, предыдущий был 551 гигабайт.



Gaia отправилась на орбиту Солнца в 2013 году, приступила к работе в июле 2014 года. Она находится примерно в 1,5 млн км от Земли. Обсерватория занимается сканированием звездного неба, медленно вращаясь вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца. Эти вращения с понятными периодами позволяют ученым фиксировать движение звезд по галактикам месяц за месяцем, год за годом. Изменяя положение в пространстве, Gaia меняет и точку зрения на звездные системы, что позволяет максимально точно измерить расстояние до них от Солнечной системы.

«Нет ни одного другого такого проекта, ни в астрономии, ни в какой-то еще науке, который оказал бы такое гигантское влияние на свою область знаний в такой короткий срок,— восхищается астроном из Гронингена Амина Хельми,— моя группа обогатилась массой новых сведений о Млечном пути». Хельми и ее группа с помощью наблюдений Gaia сделали несколько открытий, касающихся слияний галактик.

В нынешнем выпуске карты звездного неба — почти 2 млрд звезд, это на 15% больше, чем в предыдущем; данные Gaia стали на 50% точнее. И это несмотря на то, что, как обнаружили создатели обсерватории, солнечный свет, падающий на нее, минимально, но все же меняет ее очертания. Исследователям удалось создать программу, которая корректирует полученные от Gaia данные и делает измерения максимально точными.

Использованы данные из статьи https://www.nature.com/articles/d41586-020-03432-9

Виталий Логофет