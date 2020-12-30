Очистительный ультразвук

Нефтешламы — бич всех нефтедобывающих стран. Их образование, как и шлаков в металлургии,— процесс неизбежный и необратимый. Бурение скважин, очистка нефти, утечки из нефтепроводов и нефтехранилищ — вот лишь некоторые причины появления нефтешламов. Они загрязняют почву и «выливаются» в целые озера зловонной жижи, отравляющие природу и жизнь людей. Кроме того, в результате всевозможных утечек человечество каждый год теряет 120–200 млн тонн добытых жидких углеводородов, из них 15–25 млн тонн теряется в России. Если бы они не пропадали, а перерабатывались, возвращались на производство, можно было бы существенно снизить добычу нефти.

Состоят нефтешламы из нефтепродуктов, механических примесей (глина, песок) и воды. Нефтепродукты в зависимости от происхождения могут представлять собой смеси с высоким содержанием парафинов, асфальтенов и даже кислый гудрон — продукт, который образуется при очистке нефтепродуктов концентрированной серной кислотой. Это черная жидкость с неприятным запахом, очень ядовитая. И если для обычных нефтешламов существуют различные методы переработки (в том числе сжигание, фильтрование, химические методы), то кислый гудрон мало кто умеет превращать в безопасные вещества.

Компания «Нью Грин Технолоджи» (резидент «Сколково») нашла безопасный способ утилизации практически всех нефтешламов, включая кислый гудрон и нефтезагрязненные грунты, в основе которого лежит воздействие пара, ультразвука и эффектов кавитации на различных стадиях очистки. Разработанный компанией комплекс очистки использует комбинацию различных методов обработки нефтешлама, в том числе центробежное разделение (на стадиях финишной очистки). Для повышения качества конечного продукта могут применяться деэмульгаторы, флокулянты. Нагрев и гомогенизация сырья, деструкция тяжелых углеводородов в поле кавитации, экстрагирование механических примесей и финишная их очистка, обеззараживание воды — все это происходит с помощью ультразвука. Но главное и уникальное ноу-хау компании — холодный крекинг углеводородов в акустическом поле. В результате в экстрагированном углеводородном продукте повышается доля более ценных легких фракций, существенно улучшается разрушение эмульсии нефть-вода, отделение механических примесей от нефти, а нефтепродукты в составе шламов освобождаются от серы, солей и других компонентов. В акустическом поле все эти процессы происходят значительно эффективнее.

«Наша основная технология в работе с нефтешламами — применение пара и ультразвука. Такой подход позволяет не оказывать негативного воздействия на окружающую среду»,— подчеркивает Дмитрий Мищенков, генеральный директор «Нью Грин Технолоджи». На выходе получают очищенный концентрат углеводородов с содержанием воды не более 1% и механических примесей не более 0,1%, воду технического назначения и песок 5-го класса опасности, который может использоваться, например, для отсыпки дорог. Ничего удивительного, что «Нью Грин Технолоджи» вошла в число 23 компаний — финалистов экологического конкурса GreenTech Startup Booster, который в конце 2020-го проводил фонд «Сколково» при поддержке Минприроды, Минстроя и Минэнерго РФ, а всего в нем приняли участие более 800 компаний.

«Мы перерабатываем все, вопрос лишь в том, какая конфигурация оборудования и какой режим эксплуатации для этого потребуются,— рассказывает Дмитрий Мищенков.— Нефтешламы очень разные, к ним нужен индивидуальный подход. Мы рекомендуем работать в ангаре, где можно собрать оборудование в разной конфигурации из 12 мобильных модулей, как конструктор, так что технологический процесс формируется под конкретного клиента. Оборудование — модули, центрифуги, сепараторы и т. п.— производится в России и стоит недорого в отличие от импортных образцов».

Производительность оборудования высокая: в час 5 кубов грунта, 10 кубов жидкости. Затраты на утилизацию одной тонны нефтешлама — от 500 до 1000 руб. Сервисные компании, которые привлекаются нефтяными компаниями для утилизации отходов, берут 5 тыс. руб. за переработку грунта, 3 тыс.— жидких остатков.

«У нас почему-то больше контактов не с российскими, а с зарубежными партнерами,— сетует гендиректор.— Мы поставили установку для переработки замазученных грунтов в Республику Беларусь, а текущий проект — месторождение “Нобель” в Туркмении. Это первое месторождение в Российской империи, оно уже законсервировано; там хотят утилизировать жидкие нефтешламы и очистить грунт. Ведем переговоры с некоторыми российскими нефтяными компаниями, интерес есть. Нашей технологией многие интересуются, но контрактов пока мало».

Елена Туева