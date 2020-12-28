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Суд запретил прием несортированных отходов на полигоне в Белореченкске

Краснодарский краевой суд подтвердил законность решения Белореченского районного суда, который запретил АО «Крайжилкомресурс», оператору межмуниципального полигона ТКО, принимать не прошедшие сортировку отходы, сообщила Экологическая вахта по Северному Кавказу. Полигон ТКО в Белореченске принимает мусор из Сочи, Туапсе, Горячего Ключа и еще двух муниципалитетов края.

Судебное решение в отношении оператора полигона ТКО было вынесено по инициативе прокуратуры, которая в ходе проверки выявила, что на свалке осуществляется захоронение отходов пластика и бумаги, которые могут быть использованы вторично, при этом российское экологическое законодательство не разрешает захоронение на полигонах ТКО вторичного сырья. Кроме того, надзорное ведомство установило, что на свалке в Белореченске находятся отхода первого класса опасности, в том числе ртутные люминесцентные лампы, на утилизацию которых АО «Крайжилкомресурс» не имеет лицензии.

Анна Перова, Краснодар


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