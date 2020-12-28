«В плей-офф наша команда, без сомнения, выйдет»

Молодежная сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне. После победы над командой США россияне уступили чехам 0:2. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Молодежный чемпионат мира — это зачастую веселый, результативный хоккей. Даже сборной США наша команда отправила пять шайб. А если учесть, что чехи пропустили семь от шведов, то болельщики были вправе ждать от нашей молодежки второй результативной победы на турнире. Но что-то пошло не так.

На первый взгляд, преимущество россиян было очевидным. Только вот шайба в ворота соперника упрямо не шла. После того, как первый период завершился со счетом 0:0, на ум стали приходить неприятные аналогии с футболом. А когда во втором периоде чехи отправили шайбу в наши ворота, стало тревожно. Правда, защитник молодежной сборной России Даниил Чайка после всех этих неприятностей спокойно обещал болельщикам, что сборная исправит ситуацию:

«Да, конечно, не очень удобно играть, когда соперник играет от обороны, пропустили контратаку. Ну, что, будем налаживать игру. Сейчас придем в себя в раздевалке и выйдем как на новую игру в этом периоде. Просто упростить игру, моменты придут сами, без грубых потерь и так далее. Поэтому все будет нормально. Силы есть, все парни чувствуют себя отлично, травм ни у кого нет, поэтому все хорошо».

Но в заключительном периоде подавляющее преимущество сборной России вновь закончилось результативной контратакой чехов и голом в наши ворота.

Все проблемы российской молодежки, о которых после победы над американцами скромно умалчивали, в полной мере проявились в матче с чехами. А проблем у команды Игоря Ларионова немало, уверен комментатор Дмитрий Федоров, который учится в школе тренеров:

«Все равно есть какие-то проблемные вещи. Например, мне представляется, что будут сложности с большинством просто по определению, потому что у нас всего лишь один полевой игрок с правым хватом. То есть вариативность большинства, соответственно, падает. Большинство нам нужно улучшить, убрать эти прямые броски от синей линии, крайние нападающие должны четче играть по защитникам, то есть нужна работа над нюансами. Это все пригодится в плей-офф».

По большому счету, поражение от чехов — не трагедия. Для того чтобы сделать работу над ошибками, у тренерского штаба есть еще два матча группового этапа с Австрией и Швецией, все это до Нового года. А после того, как отшумит новогодняя ночь, на молодежном чемпионате мира по хоккею начнется самое главное — плей-офф, куда наша команда, без сомнения, выйдет. А вот сможет ли сборная России с такими проблемами добраться до финала, который начнется 6 января в 5:30 утра, вопрос сложный.