Власти Татарстана намерены приватизировать шесть предприятий в 2021 году

Кабмин Татарстана утвердил прогнозный план приватизации госимущества на 2021 год. В список включены шесть предприятий. Это следует из постановления за подписью главы правительства республики Алексея Песошина.

Согласно документу, в список предприятий, акции которых планируют приватизировать в 2021 году, вошли АО «Нижнекамскресурсы», ОАО «Елабужское хлебоприемное предприятие», ЗАО «Бугульминский элеватор», АО «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий “КАИ – Лазер”», АО «Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов “Центр медицинской науки”» и АО «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники».

Основной целью приватизации является обеспечение максимальной эффективности управления госимуществом Татарстана и его доходностью, а задачами— привлечение инвестиций в производственно-инновационные структуры, оптимизация состава и структуры госимущества и формирование доходов региона. Контроль за исполнением постановления возложен на Минимущества республики.

"Ъ-Казань"