Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ вошла в Топ-10 лучших карт с кешбэком для онлайн-покупок Кредитная карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком для онлайн-покупок, подготовленного порталом Выберу.ру

В рейтинге рассматривались предложения крупнейших банков России из Топ-100 рынка по активам в ноябре 2020 года.

При составлении рейтинга эксперты сравнили такие ключевые параметры карточных продуктов как размер выплаты кешбэка, максимальную сумму возврата от покупок в месяц, стоимость обслуживания карты, начисление процентов на остаток собственных средств.

Более подробно о дебетовых картах Банка УРАЛСИБ, а также о других розничных продуктах можно узнать в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».